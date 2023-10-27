Как работают экипажи танков Т-90М: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить националистов на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Непревзойденный Су-34

Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство. Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий наших подразделений любых погодных условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

Так, в ходе одного из них были уничтожены укрепленные позиции украинских боевиков на южно-донецком направлении.

Прорывной Т-90М

Танкисты работают на всех направлениях спецоперации. Минобороны показало кадры работы бойцов в районе Клещеевки к югу от Артемовска.

Расчетами беспилотников была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там националисты оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Наш танковый экипаж с закрытой огневой позиции и расстояния около девяти километров их уничтожил.



