Как работают экипажи танков Т-90М: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало работу экипажей танка Т-90 в районе Клещеевки
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить националистов на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Непревзойденный Су-34
Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство. Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий наших подразделений любых погодных условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.
Так, в ходе одного из них были уничтожены укрепленные позиции украинских боевиков на южно-донецком направлении.
Прорывной Т-90М
Танкисты работают на всех направлениях спецоперации. Минобороны показало кадры работы бойцов в районе Клещеевки к югу от Артемовска.
Расчетами беспилотников была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там националисты оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Наш танковый экипаж с закрытой огневой позиции и расстояния около девяти километров их уничтожил.
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