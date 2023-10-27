Как работают экипажи танков Т-90М: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 227 0

Минобороны РФ показало работу экипажей танка Т-90 в районе Клещеевки

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские силы продолжают громить националистов на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Непревзойденный Су-34

Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство. Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий наших подразделений любых погодных условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

Так, в ходе одного из них были уничтожены укрепленные позиции украинских боевиков на южно-донецком направлении.

Прорывной Т-90М

Танкисты работают на всех направлениях спецоперации. Минобороны показало кадры работы бойцов в районе Клещеевки к югу от Артемовска.

Расчетами беспилотников была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там националисты оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Наш танковый экипаж с закрытой огневой позиции и расстояния около девяти километров их уничтожил.

Тема:
Спецоперация
27 окт
ЦБ снова поднял ключевую ставку, реакция последовала: самые важные события дня
27 окт
«Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
27 окт
«Поэт» на передовой: потомок Булгакова отправился добровольцем в зону СВО
27 окт
«О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
27 окт
Секрет раскрыт: польский полковник рассказал, как ВС РФ перехитрили ВСУ
27 окт
Минобороны РФ сообщило о 19 групповых ударах по объектам ВСУ
27 окт
«Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
27 окт
Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
27 окт
«Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
27 окт
«Стратегия провалилась»: Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией
-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы
21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
20:58
Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
20:46
Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»
20:34
В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Дипфейк в деле: можно ли доказать невиновность, если ваше лицо оказалось в видео 18+
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео