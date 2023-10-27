Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
«За» проголосовали 120 стран.
Фото: REUTERS / Mike Segar
Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
«За» проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались.
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Согласно резолюции, Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ в том числе призывает к немедленному перемирию конфликтующих сторон, прекращению огня.
26 октября Совет Безопасности ООН не принял американскую резолюцию, которая не включала в себя призыв к прекращению огня. Вето на нее наложили РФ, Китай и ОАЭ.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Эскалация конфликта продолжается уже третью неделю.
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