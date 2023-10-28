Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 42 0

Асем Абу Ракаба, по информации оборонного ведомства Израиля, отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ.

Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, ответственого за атаки дронов и ПВО. Об этом сегодня, 28 октября, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

По данным ведомства, он участвовал в планировании операций в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября.

«Он руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, ответственность за которую взяла палестинская группировка ХАМАС. Одновременно на территорию Израиля начали проникать организованные группы бойцов ХАМАС, которые перешли первый рубеж обороны израильской армии, взяли заложников и нанесли серьезный ущерб. Позднее Израиль объявил о начале операции «Железные мечи», приступив к нанесению ответных ударов по сектору Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет расширение масштабов сухопутной операции Израиля в Газе.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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