Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке: что известно

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 16 0

Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке

Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке: что известно

Фото: REUTERS / China Central Television (CCTV),China Global Television Network (CGTN)

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Обстановка в регионе продолжает накаляться.

Ночью 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной атаке со стороны Израиля за все время конфликта, а на север региона вторглись танки ЦАХАЛа. Подробнее о ситуации рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Израильские военные не стали детализировать ситуацию с усилениями атак по Газе. По их словам, ничего особенного не происходит.

«В последние часы мы усилили атаки. Военно-воздушные силы наносили массированные удары по туннелям и другой инфраструктуре террористов. В дополнение к атакам, совершенным за последние несколько дней, сухопутные войска расширяют свои операции сегодня вечером», — заявил представитель армии обороны Израиля Даниель Хагар на брифинге.

Палестинская сторона заявила, что такие атаки говорят о начале наземной операции, которую обещали израильские власти. После этого в Газе отключили воду, а затем и интернет. Связь с анклавом исчезла.

«Противник попал в засады, подготовленные палестинским сопротивлением на нескольких направлениях», — сообщил представитель группировки ХАМАС Али Барак.

Ситуация в Газе в настоящий момент такая, что никому неизвестно, какие подразделения вошли в анклав, сколько было солдат и куда точно они двигались. Отчасти точными остаются только данные о давно прошедших первых днях конфликта, так как про них появляется все больше пугающей информации.

«Мы увидели очень много мертвых людей, которых убили террористы. Это были женщины, дети. Это ужасно. Многое мы не успели зафиксировать, но то, что мы видели, ужасало», — сказал командир национального спасательного отряда Израиля Голан Вах.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет расширение масштабов сухопутной операции Израиля в Газе.

Тема:
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