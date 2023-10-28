Лавров: если Газу уничтожат — это будет катастрофа

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

Глава МИД России объяснил, чем может завершиться обострение палестино-израильского конфликта и кто в этом виноват.

Лавров: если Газу уничтожат — это будет катастрофа

Фото: © РИА Новости / МИД РФ

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Если сектор Газа будет стерт с лица земли — а это именно та цель, которую преследует армия Израиля, воюющая с ХАМАС — то создастся катастрофа на многие десятилетия. В лучшем случае. В худшем — на многие столетия. Такое мнение выразил глава МИД России министр Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, то это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — подчеркнул Лавров, объяснив истинную логику событий.

Сергей Лавров уверен, что заканчивать конфликт конфликт нужно как можно скорее. Кроме того, жизненно необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения Газы.

Лавров напомнил мировому сообществу, что мирные жители анклава оказались в блокаде без воды, еды, электричества и тепла. А в заключение добавил: Россия, как и прежде, призывает стороны прекратить конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские военные зашли в северную часть сектора Газа.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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