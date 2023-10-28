МИД Израиля заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

МИД Израиля отзовет своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

МИД Израиля заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана

Фото: REUTERS / Dilara Senkaya

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Тель-Авив намерен пересмотреть отношения с Анкарой из-за яростной поддержки турецким лидером Палестины. Намечается новый скандал в международном пространстве?

Израиль принял решение отозвать своих дипломатов из Турции «с целью переоценки израильско-турецких отношений» после заявлений лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины. Об этом сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн в Telegram.

До этого Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле назвал Запад полностью ответственным «за резню в Газе» и заявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. Также он назвал еврейское государство «оккупантом» и «преступной группировкой». При этом ХАМАС, по словам Эрдогана, не является террористической организацией.

Кроме того, в соцсети X (бывшая Twitter) турецкий лидер призвал Тель-Авив немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить удары по Газе. Также Эрдоган призвал сограждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября зашла в северную часть сектора Газа, таким образом расширив зону наземной деятельности. В операции были задействованы пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем.

При этом Тель-Авив официально не подтверждает начало широкомасштабной наземной операции. Прозвучало лишь объявление о расширении действий сухопутных сил в секторе Газа.

Палестинская сторона, в свою очередь, утверждает, что подобные атаки предвещают начало наземной операции, которую планировал Израиль. После этого в Газе отключили воду, а затем и интернет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обвинил западные государства в «молчании», которое привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы.

Тема:
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