Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа

Премьер-министр Израиля анонсировал второй этап военной зачистки. С каким раскладом к ситуации подходят обе стороны?

Готовность Израиля уничтожить сотни тысяч палестинцев не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Соответствующим мнением эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru поделился военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально возвестил о начале второго этапа «зачистки» сектора Газа. В правительстве страны планируют, что рейд станет финальным и приведет к полному уничтожению боевиков ХАМАС и освобождению заложников. Однако Никулин уверен: Израиль зря совершает столь опрометчивые действия. Попытки окончательно повернуть ход боев в свою сторону не приведут к нужному результату.

«Я думаю, что большая часть заложников находится уже не в секторе Газа, а в других местах. Поэтому освободить их, скорее всего, не удастся, по крайней мере, взять живыми, это во-первых. По поводу того, что Израиль готов уничтожить сотни тысяч палестинцев, если не миллионы: даже если всех боевиков ХАМАС им удастся ликвидировать в секторе Газа, их еще десятки тысяч по всему миру, и число добровольцев, эту цифру увеличит минимум в десять раз. Так что, я думаю, они получат сотни тысяч террористов, которые будут охотиться за гражданами Израиля по всему миру. Это единственный результат которого они смогут добиться, поэтому считаю военную операцию по зачистке сектора Газа — безумием абсолютным», — вынес свой вердикт он.

По словам Никулина, единственный вариант, который не ставит под угрозу простых граждан Израиля — пойти на мировую и создать полноценное палестинское государства в границах 1947 года. Подобный расклад может считаться единственным, позволяющим обеим конфликтующим сторонам выйти с наименьшими потерями.

«Только в таком случае возможно мирное сосуществование Израиля с мусульманским миром, ни в каком другом случае мира в этом регионе не будет. Будет затяжная война, после которой им все равно придется согласится на мир в обмен на территории. Никакого другого решения палестинского вопроса не существует. ХАМАС готов пожертвовать миллионами палестинцев ради создания палестинского государства. А вот готов ли Израиль пожертвовать миллионами израильтян ради того, чтобы продолжать оккупировать палестинские земли, я не уверен», — подвел черту он.

Что касается судьбы заложников, то все они давно были приговорены, считает политолог Никулин. Мировая практика такова, что на защиту заложников чаще всего ставят смертников. В таком случае, высвободить людей из лап угрожающей стороны не представляется возможным без последствий.

«Скорее всего, их будут охранять смертники, у которых будет вполне конкретный приказ в случае опасности. Кроме того, заложники все рассредоточены в разных местах, что делает задачу трудновыполнимой. По западным стандартам, если выживает 10% заложников, это считается хороший результат. Вообще, я думаю, Израиль понесет большие потери, а результат крайне сомнительный будет. Я не верю в успешную операцию Израиля в секторе Газа. Они неоднократно эти операции пытались проводить. Будет большое количество жертв среди мирного населения. Это единственный результат, которого они гарантированно добьются. Террористическая деятельность не прекратится, она только усилится по всему миру», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что израильские военные зашли в северную часть сектора Газа.