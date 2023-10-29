Каждый час обновляются данные о погибших в войне на Ближнем Востоке. Подавляющее большинство из них — гражданские лица.

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с представителями конфессий. На встрече были и муфтии и раввины. И те, и другие подчеркнули, как важно сохранять взаимное уважение и порядок внутри страны между представителями всех общин. После открытой части, беседа еще около двух часов примерно продолжалась без прессы.

Диалог прошел на фоне того, что на Ближнем Востоке разгорается межрелигиозный конфликт, который может перерасти в большую ближневосточную войну, или даже в глобальную резню между мусульманами и иудеями по всему миру.

Кровавая атака боевиков ХАМАС на приграничье сектора Газа, породила жесткий ответ Израиля. соотношение жертв стало примерно 6:1, за жизнь израильтянина — шесть жизней палестинцев. Попытка ООН вмешаться в ситуацию не увенчалась успехом.

Генсек Организации, безусловно осудив нападение ХАМАС, вместе с тем, осудил ковровые бомбардировки и блокаду Газы, и намекнул, что у палестинцев есть основания для недовольства.

Это вызвало крайне жесткую реакцию со стороны Израиля — глава МИД страны назвал слова Гуттериша позором, призвал его покинуть пост и заявил, что в принципе нет места ни для какого «сбалансированного» подхода.

В пятницу вечером Генассамблея ООН подавляющим большинством (120 — «за», 14 — «против», 45 — «воздержались») — приняла резолюцию о немедленном прекращении огня и поиске примирения между сторонами. В ответ Израиль назвал ООН потерявшим легитимность органом и начал наземную операцию на севере Сектора Газа.

Самая большая проблема, с которой предстоит столкнуться бойцам ЦАХАЛ в Секторе Газа, если зайдут, — это система тоннелей. По сути анклав -большой муравейник, плотно заселенный наверху, и с разветвленной сетью подземелий. Никто не знает ни их масштаб ни точное расположение.

Армия обороны Израиля полагает, что под Сектором не менее 1300 тоннелей, общей протяженностью свыше 500 километров. Особенно много их под крупнейшими городами анклава — собственно Газой и Хан Юнисом.

Тоннелестроением палестинцы занимаются уже не один десяток лет. И первые подземные ходы начали рыть еще в 80-е, когда никакого ХАМАса и в помине не было. Тогда их использовали контрабандисты, доставлявшие из Египта и с территории Израиля продукты, одежду, сигареты.

По самым крупным подземным магистралям можно было проехать даже на автомобиле. Израильтяне вскрывали ходы, уничтожали, закапывали забор по границе в землю, палестинцы рыли еще более сложные и более глубокие тоннели, использовали для укрытия от бомбежек и для диверсий. Это многоуровневая сеть на глубине от пяти до 70 метров. Тоннели благоустроены — в них есть свет от генераторов, укреплены перекрытиями из бетона. Здесь располагаются госпитали и казармы, бункеры для руководства отрядов и тюрьмы для заложников. Ближайшая аналогия — подземные города вьетнамских партизан, которые годами скрывались в них от американских войск и наносили молниеносные удары, а потом опять прятались.

Все это в Израиле безусловно учитывают и потому не решаются на классическую наземную операцию. Вернее мы не знаем что они делают в Секторе Газа — накануне вечером в анклаве полностью пропала связь. Ни сообщения, ни видеосообщения оттуда не поступает. Нет связи даже с госпиталями и международными миссиями. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев собрал все, что известно к этому часу.

Газа. Начало настоящего ада на земле. Сотни ракет и бомб по целям. Новые тысячи убитых. Небо буквально плачет металлическим дождем.

Старт новой бойне был дан поздним вечером в пятницу… Сразу же сообщения посыпались одно за другим. Танки Израиля якобы вошли в Бейт-Ханун. Морские силы поливают огнем берег сектора Газа. В Сдероте слышны звуки мощной перестрелки. В секторе нет мобильной связи, интернета, электричества.

«Все кости моей ноги сломаны. Достаточно Бога, он удовлетворит наши нужды», — стонет раненый в машине скорой помощи.

«Это не жизнь. Разве мы коровы? Разве мы не люди? Если Америка и арабские государства не обращают на нас внимания, то почему Израиль должен заботиться о нас?» — спрашивает пострадавший.

Но официальные лица Израиля спешат разъяснить — это они даже еще не начинали анонсированную наземную операцию, лишь усилили и расширили то, чем занимались последние несколько дней.

«Очень многие заплатят высокую цену за то что случилось седьмого октября. Будет написана не одна книга, и снят не один фильм. Нас бросили в первый раз тогда и сейчас нас бросают. В течение 20 дней не освободить заложников и даже не пытаться, я считаю, что это второе преступление», — говорит родственница заложников ХАМАС Адас Кальдерон.

Ее сыну должно было исполниться 12 лет… Но жив ли Эрез, она не знает: вместе с сестрой и отцом он в плену у ХАМАС. Они жили в кибуце на самой границе с Газой.

Семьи заложников объединились и вместе отстаивают свои права. Они хотят во что бы это ни стало увидеть своих родных дома живыми.

«Я все время в контакте с людьми, которые помогают мне получать информацию о сыне. Но я также хотел, чтобы не только наше собственное правительство, но и правительства других стран помогли вести переговоры о судьбе заложников», — рассказал отец заложника ХАМАС Шай Венкерт.

В разной степени судьбой заложников занимались США, страны Европы, Россия и Катар. Президент Франции Макрон прилетал в Израиль на несколько часов, долго и усердно жал руки официальных лиц и призывал проводить точечные антитеррористические операции. Но его, судя по всему, ожидаемо не послушали….

Накануне армия обороны Израиля провела пресс-конференцию. Журналистам показали 44-минутный фильм, созданный из трофейных записей с камер террористов и телефонов жертв. Звериная жестокость без купюр.

«Это не бойцы. Это подлые террористы. Они пришли с приказом резать, сжигать граждан. Не военнослужащих, а простых граждан», — заявляет представитель ЦАХАЛ Майкл Эдельштейн.

Кибуцы на границе с Газой. От них не так-то уж и много осталось после набега ХАМАС.

«Технология нападения и стиль этих убийств везде был один и тот же: проходя вдоль улицы, бандиты врывались в дома, стреляли в замки дверей, бросали внутрь гранаты, потом заходили внутрь и добивали всех, кто там остался», — показывает корреспондент один из таких домов.

Некоторые квартиры до сих пор — буквально залиты запекшейся кровью. Бандиты вели настоящую охоту на детей.

«В каждом поселении здесь есть районы, где больше молодых семей с детьми, есть, где меньше… Но везде, где они находили детей — они убивали детей», — заявил военнослужащий Армии обороны Израиля Эйлон Саги.

Думать после такого об избирательности ответных мер — дело непростое. Израиль относительно сдерживал себя три недели, но похоже — больше не будет