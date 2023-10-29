Актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира

Великий актер умер на 55-м году жизни.

Коллеги актера Мэттью Перри, широко известного по роли Чендлера в сериале «Друзья», считают, что его смерть — огромная потеря для всего мира.

«Мы были опустошены, узнав о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы всем сердцем сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам», — говорится в публикации в официальном аккаунте популярного ситкома «Друзья» в социальных сетях.

Актер Майкл Рапапорт, исполнивший роль полицейского Гэри в кинокартине, сообщил, что Перри навсегда останется в памяти «крутым, спокойным и талантливым».

«Ты — часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он в блоге.

По мнению актрисы Мэгги Уилер, сыгравшей девушку Чендлера в «Друзьях», радость, которую принес Перри многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить дальше.

«Я чувствую себя очень счастливой от каждого творческого момента, который мы разделили», — разместила Уилер публикацию в Интернете.

Ранее голос Чендлера из «Друзей» актер озвучания Сергей Быстрицкий в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, каким актером был Мэттью Перри.