Актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 493 0

Актер Майкл Рапапорт: Мэттью Перри был крутым, спокойным и талантливым

Актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира

Фото: Reuters / REUTERS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Великий актер умер на 55-м году жизни.

Коллеги актера Мэттью Перри, широко известного по роли Чендлера в сериале «Друзья», считают, что его смерть — огромная потеря для всего мира.

«Мы были опустошены, узнав о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы всем сердцем сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам», — говорится в публикации в официальном аккаунте популярного ситкома «Друзья» в социальных сетях.

Актер Майкл Рапапорт, исполнивший роль полицейского Гэри в кинокартине, сообщил, что Перри навсегда останется в памяти «крутым, спокойным и талантливым».

«Ты — часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он в блоге.

По мнению актрисы Мэгги Уилер, сыгравшей девушку Чендлера в «Друзьях», радость, которую принес Перри многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить дальше.

«Я чувствую себя очень счастливой от каждого творческого момента, который мы разделили», — разместила Уилер публикацию в Интернете.

Ранее голос Чендлера из «Друзей» актер озвучания Сергей Быстрицкий в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, каким актером был Мэттью Перри.

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»
29 окт
Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»
29 окт
Премьер Канады шокирован смертью своего школьного приятеля Мэттью Перри: но правда ли они дружили?
29 окт
Не только «Друзья»: главные роли Мэттью Перри в кино
29 окт
«Мир будет скучать по тебе»: экранная девушка Перри опубликовала трогательный пост
29 окт
Предсказание смерти или роковая случайность? Последнее фото Мэттью Перри перед смертью
29 окт
Абьюз, наркотики, амнезия: какую тайну унес с собой в могилу Мэттью Перри из «Друзей»
29 окт
Тело Мэттью Перри неделю лежало в джакузи? Подробности загадочной смерти актера
29 окт
«Моя жизнь была адом»: ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
«Не бойтесь числа 13»: нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 202...

Последние новости

19:00
Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня
18:50
Анита Цой раскритиковала рецепт похудения от Лолиты
18:37
Резервуар с нефтью загорелся в Коми, один человек погиб
18:24
Ночь ужаса: в США на вечеринках в честь Хэллоуина убивают людей
18:08
В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ
17:53
Битва за каждого: как российские медики работают на передовой

Сейчас читают

Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»
«Какой-то Майкл Джексон»: JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео