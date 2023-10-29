Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

МВД Палестины: Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Известно, что в здании укрывались 12 тысяч человек.

Израиль нанес удар по больнице «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, в больнице укрывались 12 тысяч человек, о жертвах среди них не сообщается. Кадры с места обстрела появляются в сети.

Незадолго до удара Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении повторного предупреждения от израильских властей о необходимости эвакуировать людей из больницы «Аль-Кудс».

Волну возмущения во всем мире вызвал ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», нанесенный 17 октября. По данным минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети. Палестинская и израильская стороны отрицают вину, перекладывая ответственность за удар по больнице друг на друга.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран отказался слушать предостережения США от вступления в конфликт между Израилем и Палестиной.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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