Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу
МВД Палестины: Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе
Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN
Известно, что в здании укрывались 12 тысяч человек.
Израиль нанес удар по больнице «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным СМИ, в больнице укрывались 12 тысяч человек, о жертвах среди них не сообщается. Кадры с места обстрела появляются в сети.
Незадолго до удара Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении повторного предупреждения от израильских властей о необходимости эвакуировать людей из больницы «Аль-Кудс».
Волну возмущения во всем мире вызвал ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», нанесенный 17 октября. По данным минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети. Палестинская и израильская стороны отрицают вину, перекладывая ответственность за удар по больнице друг на друга.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран отказался слушать предостережения США от вступления в конфликт между Израилем и Палестиной.
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