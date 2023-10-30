Продолжение эскалации? Израиль обстрелял военные объекты в Сирии

Несколько часов назад ЦАХАЛ заявил о масштабной атаке со стороны Сирии и нанес удары в ответ.

ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль. Об этой атаке сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, 29 октября, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», — сообщили в ведомстве.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Кроме того, боевики палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву.