В ХАМАС сообщили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России

Москва передала представителям палестинского исламистского движения имена людей, предположительно, находящихся в Газе.

Палестинская группировка ХАМАС получила от Министерства иностранных дел РФ список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готово отпустить. Об этом изданию РИА Новости сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — заявил он.

По словам политика, всего в списке восемь имен.

«Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации», — подчеркнул Марзук.

Израиль подвергся беспрецендентной ракетной атаке со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи».

Как ранее писал 5-tv.ru, ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю.