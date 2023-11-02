Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы: что происходит в анклаве

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Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ayal Margolin JINI; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Город, занимающий северную часть сектора, плотно блокировали.

Пока в ООН не могут прийти к согласию по ближневосточному конфликту, сухопутные войска ЦАХАЛ прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы.

Израильским военным удалось закрепиться в предместьях анклава, несмотря на ожесточенное сопротивление с той стороны. На линии соприкосновения побывал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Израильские военные заявили, что прорвали первую линию обороны ХАМАС и стоят у ворот Газы, и это значит, что в ее предместьях сейчас ведутся самые ожесточенные бои. Город, занимающий северную часть сектора, плотно блокировали.

С первых же часов наземной операции ЦАХАЛ столкнулся с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС, которые активно используют сеть разветвленных тоннелей, проложенных под Газой. Вот, на этом видео они через подземные ходы подобрались к позициям израильтян и стреляют из гранатомета советского производства.

Одновременно со старой техникой войн второй половины XX века они используют и передовые технические новшества. В зоне наземной операции в секторе Газа зафиксированы известные по Украине квадрокоптеры с подвешенными минами.

Израильтяне отвечают мощными бомбардировками. Кроме того, в анклав были введены две бронетанковые и пехотная дивизии. По сообщению ЦАХАЛ, в секторе Газа сейчас уже более 20 тысяч израильских военных.

«Я не думаю, что здесь будет перемирие в краткосрочной перспективе. Сейчас они показали свое настоящее лицо, и когда ты сталкиваешься с этой горькой правдой, тебе нужно поверить в это. Они не террористы, они дикари, они ИГИЛ*», — говорит мужчина.

Этому мужчине разрешили не эвакуироваться из поселка, расположенного рядом с сектором Газа, а охранять его с оружием в руках. Вместе с ним мы осматриваем разоренный кибуц. Здесь до сих пор каждый человек может стать мишенью.

«Из каждого окна в этом доме видна Газа. Всего в километре отсюда находится заброшенный погранпереход „Кисуфим“. А мы находимся в кибуце „Кисуфим“, который разгромлен седьмого октября. Нас предупредили, что с той стороны могут и выстрелить и в том числе из тяжелого оружия», — рассказывает корреспондент.

Многие стены вокруг хранят на себе следы этих обстрелов. Причем боевики ХАМАС пытались неоднократно поджечь или разрушить кибуц еще и до войны. Но жители стойко переносили все эти нападения. Теперь поселок опустел, а напротив поселения развернулась битва за Газу. Потери в этом сражении в Израиле не скрывают. Каждый день по местным каналам зачитывают имена солдат, павших в бою. Иногда и на русском языке.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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