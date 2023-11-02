На штурм: лучшее видео из зоны СВО за день

Опубликованы новые кадры российской артиллерии в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Наши бойцы продолжают громить враг — расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» наносят огневое поражение по позициями опорным пунктам, не оставляя боевикам ни единого шанса. Российская армия на передовой уничтожает противника артиллерийским обстрелом.
В то же время экипажем зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» были с легкостью обнаружены все украинские воздушные цели, как вражеские беспилотники. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.
- 2 нояб
- «Русские нас превосходят»: главком ВСУ Залужный похвалил наших бойцов
- 2 нояб
- «Легкое пробито насквозь»: последние новости о состоянии раненных журналистов
- 1 нояб
- Киеву F-16 надолго не хватит, ВСУ обстреляли Донецк, депутатов увольняют: самые важные события дня
- 1 нояб
- «Все кончено»: французский политик призвал Запад признать поражение ВСУ
- 1 нояб
- Слабое место: в Британии заявили о мощном ударе России по НАТО на Украине
- 1 нояб
- «Каждый день расправы»: Украине предрекли войну из-за Зеленского
- 1 нояб
- «Россия выигрывает»: в США признали поражение НАТО на Украине
- 1 нояб
- Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
- 1 нояб
- Больше никто не уедет: на Украине раскрыли схему побега уклонистов
- 1 нояб
- «Будем жить»: военкор «Известий» Быковский вышел на связь после операции
Читайте также
88%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?