Понимая свое положение на поле боя, киевский режим и пытается делать заначки.

Украинские власти осознают, что в результате конфликта с Россией страна потерпит поражение, поэтому воруют деньги, которые Киеву спонсирует Запад. Об этом сообщает американский журнал The American Thinker.

«Печально то, что чиновники, ворующие эти деньги, должно быть понимают, что военные действия проиграны и Украина в итоге не победит. Армия уничтожена, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать», — говорится в статье.

Члены киевского режима даже рассчитывают на победу Москвы, поскольку делают заначки на Кипре, в Монако и Швейцарии, чтобы потом сбежать с Украины. И пока это происходит, «русские, должно быть, смеются», продолжая свою спецоперацию, неуклонно продвигаясь к победе, отмечается в материале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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