«Москва подает сигнал»: Зеленского предупредили о больших изменениях на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет еще пять областей

«Москва подает сигнал»: Зеленского предупредили о больших изменениях на Украине

Фото: Reuters / INQUAM PHOTOS

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские войска могут инициировать свои операции, которые только лишний раз подтвердят пагубное для Киева положение на фронте.

Вооруженные силы России (ВС РФ) могут освободить еще пять областей Украны в ходе спецоперации, инициировав собственные военные акции. Об этом заявил бывших разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — написал он.

Риттер напомнил, что российские войска стараются создать в Купянске еще один полукотел, который заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) тступить или вывести остатки армии, открывая другой участок фронта для наступательных операций ВС РФ.

Кроме того, по словам экс-разведчика, Вашингтон постепенно готовит американцев к тому, что ситуация на поле боя складывается в пользу России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент Украины Владимир Зеленский против переговоров с Россией.

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