Джакузи и теннис: по американскому ТВ показали кадры из дома Мэттью Перри
По американскому ТВ показали кадры с приездом полиции в дом Мэттью Перри
Фото: Reuters / Lucy Nicholson
Телеканал запечатлел огромный бассейн актера. Что еще было в доме у звезды «Друзей»?
В США на телеканале Inside Edition сняли сюжет о последних днях звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Им удалось показать кадры из дома актера.
В программе фанатам Перри удалось вновь увидеть то самое злосчастное джакузи. Кроме него в эфире показали кадры, как актер играет в большой теннис. Также на территории его дома виден огромный бассейн.
Телеканал продемонстрировали момент, как полицейские машины подъехали к дому актера. А затем офицеры отцепили территорию специальной лентой. За нее пустили только родственников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая невеста актера Мэттью Перри литературный агент Молли Гурвиц обвинила его в причинении боли. Также она заявила о том, что почувствовала облегчение после смерти актера.
Такое шокировало близких умершей звезды. Актриса и подруга Перри Роум Шаданалу назвала его бывшую мошенницей.
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