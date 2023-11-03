И тем не менее киевский режим не верит в то, что США полностью прекратят финансирование.

Украинские власти уже разработали план на случай прекращения помощи от Запада, хотя и уверены, что он не пригодится. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады о вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».

«Безусловно (есть план Б. — Прим. ред.), но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет», — сказал он.

Гетманцев предположил, что поддержка будет оказываться под определенными условиями, включая контроль предоставляемых денег. Также Запад может сократить помощь, но он точно будет ее предоставлять, считают в Раде.

При этом он допустил, что Киев не получит в нужных объемах финансовую поддержку в следующем году. Дело в то, что в госбюджете на 2024-й она допускается в размере 42 миллиардов долларов, но из гарантированных сумм Украина имеет только 15 миллиардов долларов от Еврокомиссии.

Однако без поддержки, добавил Гетманцев, Киеву будет «очень и очень трудно».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

«Бандеризм истреблен»: Зеленского предупредили о падении его режима после конфликта

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента Украины Владимира Зеленского призвали срочно прекратить боевые действия.