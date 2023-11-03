«Бандеризм истреблен»: Зеленского предупредили о падении его режима после конфликта

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Евгения Романова
Евгения Романова 280 0

Экс-разведчик Риттер: Россия нанесет политическое поражение режиму Зеленского

«Бандеризм истреблен»: Зеленского предупредили о падении его режима после конфликта

Фото: OLIVIER MATTHYS POOL / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бывший американский разведчик рассказал о планах Москвы в зоне спецоперации на Украине.

Войска России нанесут политическое поражение киевскому режиму, который возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. По словам бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, в результате СВО украинское правительство падет.

«Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Кроме того, Украина может потерять еще больше территорий, а все из-за того, что Зеленский отказался от стамбульского договора о постоянном нейтралитете страны.

Нынешние обстоятельства в зоне спецоперации Риттер назвал началом нового раунда освобождения земель Незалежной. Так, сейчас ведутся бои в Харьковской области, в результате которой Россия освободит столицу региона. Следующим на очереди будет Днепропетровск, потом Николаев и Одесса.

«Это конец Украины как современного государства, если только Зеленский не сделает разумную вещь и не заключит мир», — подчеркнул Риттер.

«Наступил тупик»: названы потери в ВСУ среди наемников из США

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского призвали срочно прекратить боевые действия.

Тема:
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