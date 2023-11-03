«Цели Зеленского нереальны»: в США рассказали, чем закончится СВО на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 193 0

Сенатор Вэнс: Россия будет контролировать территории Украины после конфликта

«Цели Зеленского нереальны»: в США рассказали, чем закончится СВО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Кто из окружения лидера киевского режима на самом деле против его политики и хочет победы России?

Часть территории Украины будет освобождена Россией в результате спецоперации. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, его слова приводит издание Politico.

«Конфликт должен закончиться контролем России над частью украинской территории и урегулированием путем переговоров», — сказал он.

Политик вместе с тем назвал нереальными военные цели президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что некоторые из окружения главы киевского режима оказывают ему сопротивление.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о падении его режима после конфликта.

Тема:
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