Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Фото: © РИА Новости
Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник летательного аппарата. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Прежде стало известно, что ВС РФ ударили по украинскому складу авиационных ракет. В Минобороны РФ рассказали, что российские авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы нанесли урон противнику в 133-х районах в зоне проведения спецоперации. В частности был поражен склад авиаракет, расположенный в Днепропетровске.
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