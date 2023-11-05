Российские военные ликвидировали склад авиаракет ВСУ в Днепропетровске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 8 0

Российские военные сумели также ликвидировать вражескую авиатехнику, стоящую на аэродроме в Полтавской области.

Российские военные ликвидировали склад авиаракет ВСУ в Днепропетровске

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ ударили по украинскому складу авиационных ракет. Об успехах российской армии за минувшие сутки сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы нанесли урон противнику в 133-х районах в зоне проведения спецоперации. В частности был поражен склад авиаракет, расположенный в Днепропетровске.

Российским подразделениям удалось также ликвидировать авиатехнику ВСУ, которая находилась на стоянках на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой.

Тема:
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