Российские военные ликвидировали склад авиаракет ВСУ в Днепропетровске
Российские военные сумели также ликвидировать вражескую авиатехнику, стоящую на аэродроме в Полтавской области.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Вооруженные силы РФ ударили по украинскому складу авиационных ракет. Об успехах российской армии за минувшие сутки сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы нанесли урон противнику в 133-х районах в зоне проведения спецоперации. В частности был поражен склад авиаракет, расположенный в Днепропетровске.
Российским подразделениям удалось также ликвидировать авиатехнику ВСУ, которая находилась на стоянках на аэродроме Миргород в Полтавской области.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой.
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