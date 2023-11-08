Противнику скрыться не удастся.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Снайперы — мастера точной стрельбы

Снайперы из числа добровольцев отрада «Барс» продолжают успешно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника на южно-донецком направлении. В составе этой группы «тяжелых» снайперов работает боец с противотанковым комплексом «Корнет». На случай, если противник окажется за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки.

Они не просто снайперы, но еще и разведчики — сами выслеживают цели, держат связь с артиллерийским дивизионом и бронегруппой.

Тяжело в учении — легко в бою

На базе добровольческого батальона имени Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, а также налажено производство ударных FPV-дронов для нужд бойцов в зоне спецоперации.

Очередь на занятия расписана на много месяцев вперед. Бойцов учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы, правильно занимать позицию для корректировки артиллерии. Каждый оператор также обучается проектированию и программированию ударных беспилотников, изучает всю техническую часть и после работы на тренажерах допускается к полетам на полигоне.



