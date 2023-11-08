Великобритания объявила о расширении санкций в отношении России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций
Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt
Кто попал в британский «черный лист»?
Правительство Великобритании сообщило о расширении антироссийского санкционного списка. В «черный лист» Соединенного королевства попали 29 позиций. Среди них — юридические и физические лица.
Ограничения были введены, в том числе, в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей, УГМК, Российской национальной перестраховочной компании, «Красцветмета» и Nord Gold, следует из документа.
Под санкции подпали также Константин Струков, Владислав Свиблов и Марина Мордашова.
Ранее, 7 сентября, Британией санкции были наложены на 11 россиян, которые, по данным МИД страны, занимались незаконной деятельностью в киберпространстве.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, чем опасна для Запада конфискация российских активов.
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