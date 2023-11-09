На Пятом канале акция «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка

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У мальчика детский церебральный паралич.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна 12-летнему Володе из Новокузнецка. У мальчика детский церебральный паралич — он едва передвигается. Ребенку требуется дорогостоящая операция и последующий курс реабилитации. На это необходимо собрать больше миллиона рублей. У семьи ребенка таких денег нет. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 3443.

Вова родился раньше срока. И сразу же попал в реанимацию, где его подключили к ИВЛ. На третий месяц жизни родители поняли, что с их сыном что-то не так. Еще чуть позже врачи подтвердили догадки.

«Пришли к неврологу, невролог сказала: да, есть отставание. В шесть месяцев, она говорит, он в любом случае должен уже смеяться и голову держать, даже если он недоношенный», — рассказывает Алена Скрыльникова, мама Вовы.

Садиться, вставать на ноги и говорить мальчик начал очень поздно — настолько сильные спазмы сковывали шею, руки и ноги. Теперь ежегодно мама с Вовой ездят в Челябинск на лечение и реабилитацию. В перерывах между этими поездками мальчик занимается дома под чутким руководством мамы.

Сейчас Вова учится в пятом классе — он отличник. Хочет стать программистом. Пока пробует себя в роли блогера — ведет канал «Старые истории», делает ролики раз в неделю.

После чемпионата мира по футболу в России он загорелся идеей стать профессиональным спортсменом. Но пока даже такое простое желание — пойти на детскую площадку с младшим братом — неосуществимо.

Зато у Вовы есть все шансы стать пловцом! Врачи говорят, что он сможет заниматься в бассейне, если сделать операцию — селективную дорсальную ризотомию. Она способна перевернуть всю его жизнь.

«Единственная цель нашей операции — это устранить спастику. Если Володе ее не убрать, то он растет, кости удлиняются, это приводит к еще большему укорочению мышц. Укорочение мышц приводит к тому, что суставы начинают сгибаться, их выпрямить невозможно. И это ведет к тому, что ребенок садится в коляску», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Чем скорее хирурги приступят к работе, тем больше шансов на успех. Операция и последующая реабилитация обойдутся в 1 021 264 рубля. Семье нужна помощь, чтобы собрать эти деньги.

Возможно, именно наш с вами вклад станет решающим для этого 12-летнего мальчишки, который, кажется, всего в одном шаге от победы над недугом и всеми трудностями.

Тема:
День Добрых Дел
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