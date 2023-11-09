На 60-летие сидящий в тюрьме актер Ефремов получит стопку писем и вафельный торт

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

На праздник близкие заказали артисту угощение за 160 рублей из интернет-магазина ФСИН.

На 60-летие сидящий в тюрьме актер Ефремов получит стопку писем и вафельный торт

Фото: www.globallookpress.com /Photoagency Interpress

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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 10 ноября отметит 60-й день рождения. Не бокалом игристого или беленькой, не в компании друзей, а в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Как известно, в 2020-м году он получил срок семь с половиной лет за смертельное пьяное ДТП в центре Москвы. Но без подарков актер не останется. Как говорится в материале KP.RU, несколько сотен бумажных писем близкие и поклонники отправили ему почтой заранее — чтобы дошли к юбилею.

В прошлом году Ефремову отправляли электронные письма, но на этот раз фанаты решили порадовать его более живыми и душевными посланиями. Представительница фан-клуба рассказала журналистам, что в конце каждого письма авторы просили цензора отдать конверт адресату именно 10 ноября. Идею поддержали и поучаствовали также друзья Вячеслав Невинный, Гарик Сукачев, Василий Мищенко и Иван Охлобыстин. На юбилей Ефремов получит несколько сотен писем от близких и совершенно незнакомых людей. Еще в интернет-магазине ФСИН актеру заказали вафельный торт за 162 рубля. Устроить застолье не получится, но угостить «соседей» — запросто.

Каждую неделю Михаил Олегович созванивается с женой Софьей Куликовой. В день рождения к беседе присоединятся трое детей пары — студентки Вера и Надежда (символично) и 13-летний Борис. Незадолго до юбилея актера отпустили на трехдневное свидание с супругой, так говорят поклонники знаменитого заключенного. Когда именно оно состоится или уже состоялось — наверняка неизвестно. Куликова теперь очень занята, она в одиночку заботится о наследниках, работает звукорежиссером и преподает в вузе.

Иван Охлобыстин признавался журналистам издания, что скучает по другу, желает ему свободы, хоть и считает наказание закономерным. Артист знает Ефремова, он уверен, что муки совести уже достаточно потрепали его душу. Физическое состояние не лучше — от плохой воды у звезды выпали зубы, а поставить импланты в тюрьме невозможно. Охлобыстин надеется, что приятеля выпустят по УДО следующим летом. Сам Михаил Олегович на жизнь не жалуется: активно трудится, держится на хорошем счету, в кружке самодеятельности он с «коллегами» снял две короткометражки и документальный проект «Переоценка ценностей».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова и последующих судебных разбирательств.

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