Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 96 0

Синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о скорых морозах

Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Тема:
Погода

Морозы накроют столицу совсем скоро. Какой будет погода?

Москвичам пора сменить гардероб на зимний. Ведь со среды, 15 ноября, в столицу придут холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информационному агентству Интерфакс.

«До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на четыре-пять градусов, это сильная аномалия. С завтрашнего дня и до вторника включительно дневные температуры будут +4…+7 градусов, а ночные — от +1 до +4 градусов. Но во второй половине недели прогнозируется все-таки понижение температуры», — сказал синоптик.

Специалист обратил внимание, что в среду температура не поднимется выше пяти градусов. Также она может опуститься до нуля. В столице ожидается смена ветра с западного и юго-западного на северный.

«Поскольку прогнозируется понижение температуры в середине следующей недели, то уже в любом случае нужно думать о смене формы одежды. С большой степенью вероятности, следующие выходные по температуре будут сильно отличаться от предстоящих», — сказал синоптик.

Он отметил, что ближе к выходным погода будет облачной, но без осадков. Разве что небольшой дождь может пройти в ночь на воскресенье. А вот о снеге пока можно забыть. Он может выпасть лишь с середины следующей недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой погоды ждать россиянам в ближайшие дни.

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