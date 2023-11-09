Массовая аномалия: какой погоды ждать россиянам в ближайшие дни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

В России спрогнозировали аномально теплую погоду почти во всех регионах

Массовая аномалия: какой погоды ждать россиянам в ближайшие дни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Тема:
Погода

Пока нет снега, жители необъятной все еще надеются на теплое время. Сбудутся ли ожидания?

В большинстве регионов России ожидается теплая погода. Она сохранится до понедельника. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информационному агентству ТАСС.

«До понедельника включительно на 80–85% территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, — это Дальний Восток», — заявил синоптик.

Он также отметил, что в Магаданской области, Якутии и в Хабаровском крае ожидается температура на два-четыре градуса ниже нормы. А в Бурятии, Забайкалье и в Амурской области синоптик спрогнозировал погоду на четыре-шесть градусов холоднее обычного. В Якутии ожидается от -32 до -34 градусов. А вот в Забайкалье от -17 до -22.

Краснодарский край же будет самым теплым местом России относительно климатической нормы. Ожидается температура выше нормы на 12-14 градусов.

«Это значит, что ночью будет всего лишь -15 градусов вместо 25–28-градусных морозов», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что самый теплый воздух ожидается на юге России. Там температуры могут повысить климатическую норму на шесть-восемь градусов. Днем в Краснодаре и Адыгеи будет от +15 до +20 градусов, а в городах у Черного моря от + 18 до + 22.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с погодой в регионах России и ждать ли тепла.

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