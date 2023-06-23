Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Зеленский: на Украине четверть бомбоубежищ не пригодны для использования

Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными

Фото: www.globallookpress.com / Yurii Rylchukukrinform

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Тема:
Спецоперация

Зеленский решил привлечь к ответственности всех виновных.

Около четверти бомбоубежищ на Украине оказались непригодными к использованию. Об этом сообщает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования», — написал Зеленский.

Он также добавил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил привлечь всех виновных к ответственности, а все бомбоубежища привести в надлежащее состояние.

До этого, в начале июня, на сайте президента Украины появилась петиция, в которой призвали отстранить мэра Киева Виталия Кличко от исполнения обязанностей из-за плохой организации работы бомбоубежищ в городе.

Киевский мэр один быть козлом отпущения в сложившейся ситуации не захотел. Напомнил, что девять из десяти глав районов столицы, в том числе он сам, были назначены Зеленским по представлению правительства. Поэтому ответственность за состояние и количество бомбоубежищ он решил разделить с центральной властью и президентской партией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева.

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