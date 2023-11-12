«Не сгибает Россию»: о чем Путин разговаривал с китайским генералом

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Основные детали переговоров остались недоступны для прессы.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

О ситуации в зоне СВО президент РФ Владимир Путин получает информацию из первых рук. На неделе он снова приезжал в штаб в Ростове на Дону. На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и другие офицеры. Видеокадры из штаба были поданы без звука, но судя по картинке — все в хорошем настроении.

Перемены на фронтах заметны уже всем, кто разбирается в военном деле. В Москву прилетал очень необычный посланник — генерал-полковник Чжан Юся, замглавы Центрального военного совета Китая, то есть заместитель председателя КНР по военным вопросам. Стороны продемонстрировали, что называется полное взаимопонимание.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — отметил в ходе беседы Путин.

«Российская Федерация под вашим руководством упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает: никакая трудность не сгибает вас и Россию. За это китайская сторона выражает уважение», — добавил Чжан Юся.

Конечно, китайский генерал пролетел несколько тысяч километров не только для того, чтобы выразить уважение. Но детали военно-технического сотрудничества между двумя странами не раскрываются.

Тема:
Спецоперация
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