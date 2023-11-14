Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе

Фигурантка уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако ее удалось вывести на чистую воду.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Обвиняемая по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова* завалила тест на полиграфе. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник.
По данным ресурса, преступница уверяла следователей в том, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако в рамках расследования была установлена иная информация.
Во лжи террористку помог уличить полиграф. Проверка показала, что состояние Треповой резко изменялось при получении соответствующих вопросов.
Результаты тестирования подтвердили прямой умысел Треповой и ее причастность к совершенному теракту.
Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации венкор скончался, еще 52 человека пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ
- 20 окт
- Уголовное дело Дарьи Треповой* будут рассматривать в военном суде
- 17 окт
- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой*
- 10 окт
- Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге
- 27 авг
- Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря
- 25 авг
- Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге
- 23 авг
- Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург
- 21 авг
- Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
- 26 июл
- Сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
- 25 июл
- СК РФ предъявил окончательное обвинение подозреваемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
- 19 июл
- Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя
87%
0.07 98.53
0.21
Нашли ошибку?