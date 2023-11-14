Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Фигурантка уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако ее удалось вывести на чистую воду.

Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Обвиняемая по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова* завалила тест на полиграфе. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник.

По данным ресурса, преступница уверяла следователей в том, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако в рамках расследования была установлена иная информация.

Во лжи террористку помог уличить полиграф. Проверка показала, что состояние Треповой резко изменялось при получении соответствующих вопросов.

Результаты тестирования подтвердили прямой умысел Треповой и ее причастность к совершенному теракту.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации венкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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