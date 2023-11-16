«Твой конец близок!» — Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху
Эрдоган заявил, что Израиль обладает ядерным оружием
Фото, видео: Reuters / Presidential Press Office; 5-tv.ru
Турция наиболее остро реагирует на войну в секторе Газа.
К политической изоляции Израиля призвал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган назвал его террористическим государством и, обращаясь к Нетаньяху, задал прямой вопрос, обладает ли страна ядерное оружие. Впрочем, тут же ответил сам.
«Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай это! А она у тебя точно есть, поэтому ты и угрожаешь ею везде! Но сколько бы не было у тебя бомб, твой конец все равно близок!» — заявил президент Турции.
ХАМАС турецкий лидер назвал политической партией, которая участвовала в выборах в Палестине, но после победы лишилась всех прав Израилем и США. Эрдоган заявил, что отказался от дальнейшего общения с Нетаньяху как раз из-за действий израильской армии в секторе Газа. Но полный разрыв дипломатических отношений между странами — по его признанию — невозможен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху.
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