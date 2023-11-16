«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Глава Израиля Герцог: смерти палестинцев разбивают сердце, но израильтяне важнее

«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Со дня атаки со стороны сектора Газа прошло уже больше месяца.

Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев в секторе Газа разбивают ему сердце, но безопасность израильтян ему важнее. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», — сказал он.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
16 нояб
Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но мнение России отвергли
16 нояб
«Твой конец близок!» — Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху
15 нояб
Больницы в секторе Газа превратились в зону боевых действий
15 нояб
Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине
15 нояб
Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться
15 нояб
Армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в секторе Газа
14 нояб
«Каждый день выживали»: как вывозили из сектора Газа вторую группу россиян
14 нояб
«Насилие над младенцами, женщинами, детьми»: Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху
14 нояб
Оказавшаяся в заложницах шиитов гражданка РФ и Израиля призналась в работе на США
14 нояб
Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было
+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.46
-1.80 97.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия
15:19
«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне
15:05
«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»
14:51
Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы МИД Британии
14:38
Разговоры о высоком: в Петербурге открылся девятый культурный форум
14:36
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд