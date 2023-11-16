«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне

Со дня атаки со стороны сектора Газа прошло уже больше месяца.

Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев в секторе Газа разбивают ему сердце, но безопасность израильтян ему важнее. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», — сказал он.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху.