Российским школьникам рассказали, когда пройдет ЕГЭ в 2024 году

Проведение экзамена для учащихся школ в России будет разделено на три периода.

Минпросвещения России и Рособрнадзор обнародовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, основной период с резервными днями проведения ЕГЭ — с 23 мая по 1 июля 2024 года. Также запланировано, что досрочно экзамен будет проходить с 22 марта по 12 апреля, а резервные дни завершатся 19 апреля. Дополнительный период назначен на 4–9 сентября.

Также известно, что ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что выпускников 11-х классов школ не будут поджидать серьезные изменения в Едином государственном экзамене. Он подчеркнул важность стабильности в этом вопросе, чтобы подростки заранее понимали правила и готовились к сдаче.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике.