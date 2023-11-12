Школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

Непрограммируемый калькулятор теперь официально можно приносить на Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике, который школьники сдают по окончании девятого класса. Информация об этом следует из демоверсии экзамена образца 2024 года, который был опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В документе указано, что выпускникам разрешено пользоваться справочными материалами, которые выдаются вместе с бланком — вариантом контрольно-измерительныго испытания (КИМ). Также они могут воспользоваться линейкой и обычным калькулятором, который невозможно запрограммировать.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что выпускников 11-х классов не будут поджидать серьезные изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Он подчеркнул важность стабильности в этом вопросе, чтобы подростки заранее понимали правила и готовились к сдаче.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рособрнадзор прокомментировал исключение Пушкина из заданий по ЕГЭ.