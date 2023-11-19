Шквальным огнем: как «Солнцепеки» уничтожают укрепрайоны ВСУ

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«Солнцепеки» уничтожают укрепрайоны ВСУ на южно-донецком направлении

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эта тяжелая огнеметная система — самая ненавистная и желанная цель украинских боевиков. Но до нее им не добраться. А ей — запросто.

«Везде сложно» и «Мы у конца веревки» — фразы, которые описывают положение украинских войск на этой неделе. О том, что «везде сложно», заявил Владимир Зеленский и назвал семь участков фронта. Главком ВСУ ВалерийЗалужный выделил три проблемных для ВСУ направления. Но суть та же. Трещат северные и южные фланги линии соприкосновения. ВСУ не знают, куда бросать резервы, где затыкать дыры. Российская армия давит, невзирая на осеннюю распутицу, которая делает практически непроходимым раскисший чернозем полей.

Украинцы жалуются, что наши войска кратно нарастили применение дронов. Они со снайперской точностью поражают технику. Там, где надо — прилетает не один, а два, три, десять дронов. Если нет переносных станций радиоэлектронной борьбы, а их на каждый танк и в каждый окоп не поставишь, от кары с небес не скрыться. Палкой тут не отмахнуться. Если надо отработать не точечно, а по площадям — российские войска все чаще используют «Солнцепеки». Системы, порождающие огненный вал, который сметает все на своем пути.

«Мы у конца веревки» — заявили в Пентагоне, объясняя что деньги на поддержку ВСУ заканчиваются. Зеленский два года кричал, что Киев сражается с Москвой один на один, можно сказать, накаркал. Сразу стало «везде сложно». Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова с южно-донецкого направления.

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