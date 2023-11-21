На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

На Курскую АЭС-2 доставили реактор второго энергоблока

Фото, видео: 5-tv.ru

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Этот реактор — один из пяти, произведенных в 2023 году на предприятиях Росатома.

На стройплощадку Курской АЭС-2 доставили корпус реактора второго энергоблока, который называют «атомное сердце». Этот реактор — один из пяти, произведенных в текущем году на предприятиях Росатома. Он изготовлен из безникелевой стали, которая не меняет свойства под воздействием радиации и высоких температур. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал это «большим событием».

«Это крупнейший инвестиционный проект в нашем регионе. Мы все с нетерпением ждем в 2025 году введения в эксплуатацию первого блока Курской АЭС-2», — сказал глава региона.

Старовойт отметил, что благодаря АЭС появляются новые рабочие места уже на этапе строительства. На текущий момент на стройплощадке трудятся около девяти тысяч человек. Это специалисты высочайшего класса со всей страны. И в 2024-м их станет еще больше.

«Пик стройки будет в следующем году, уже почти 11 тысяч строителей будет работать на площадке», — отметил губернатор.

Он также рассказал, что проектный срок эксплуатации реактора — 60 лет. Это означает надежную поставку электроэнергии в энергосистему России, а также конкретно на предприятия Курской области.

«Это знаковый проект не только для нашего региона, но и в целом для РФ. Мы гордимся, что концерн реализует такой проект на территории нашего региона, поэтому ответственно относимся ко всем ключевым событиям проекта», — заключил Старовойт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии сломалась АЭС «Олкилуото».

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На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока

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