Успокоительная пилюля: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

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Посол Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

Успокоительная пилюля: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон выделил на эти цели 100 миллионов долларов. Но сможет ли новая поставка изменить положение ВСУ на поле боя?

США анонсировали новый транш военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин, посетив Киев.

В очередной пакет войдут системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также боеприпасы для артиллерии и более трех миллионов патронов к стрелковому оружию. Не исключено, что нынешний транш — один из последних, если не самый последний.

О том, что деньги на Украину заканчиваются, заявили и министр финансов США, и координатор Совета национальной безопасности при Белом доме. Киев израсходовал уже 96% средств, выделенных ранее.

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, нынешний транш — не более чем «успокоительная пилюля», приготовленная для Зеленского заокеанскими кураторами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Британии назвали главный страх Владимира Зеленского.

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