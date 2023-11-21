Решение есть: как правильно заводить машину в мороз, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт

Что делать автолюбителям в непростой ситуации?

Холодная погода может затруднить запуск двигателя автомобиля и даже привезти к его поломке. 5-tv.ru собрал несколько полезных советов, которые помогут правильно заводить машину зимой и предотвратить поломку.

Как правильно заводить машину в мороз

Если ваш автомобиль с механической коробкой передач, необходимо удерживать педаль сцепления перед поворотом ключа, а также в течение пары минут после этого.

Отключите все девайсы, чтобы энергия аккумулятора шла исключительно на запуск мотора.

Если ваш автомобиль оборудован автоматом или роботом, то переведите коробку в нейтраль, а затем проверните ключ.

Если двигатель не заводится в течение нескольких секунд, не нужно удерживать ключ в повернутом положении. Вы рискуете залить свечи зажигания. После нескольких неудачных попыток лучше подождать пару минут, а затем повторить процедуру еще раз.

Не переживайте, если автомобиль какое-то время будет работать на повышенных оборотах. Через пару минут они упадут до привычных значений.

Не забывайте как следует прогревать автомобиль. Как правило, производитель указывает необходимое количество времени в инструкции.

Причины, по которым автомобиль может не заводиться в мороз

Вы используете слишком густое масло

www.globallookpress.com / Dirceu Portugal

Водителям, живущим в более холодных регионах, рекомендуется с момента покупки автомобиля использовать более жидкое масло или же менять его каждый сезон. Из-за вязкости смазка не сможет эффективно выполнять свою основную функцию, что может привезти к критической поломке всего лишь за несколько минут.

Всегда стоит использовать лишь те масла, что рекомендованы к использованию в конкретно в вашем автомобиле. Как правило, марки перечислены прямо на канистрах.

Также стоит присмотреться к синтетическому маслу, а не минеральному. Оно несколько дороже, но при минусовых температурах лучше сохраняет свои свойства.

Сел аккумулятор

Холод крайне негативно влияет на химическую реакцию между пластинами и электролитом аккумулятора. А если батарее не хватит мощности, то ваш автомобиль попросту не заведется.

Рекомендуется держать под рукой заряженный стартер, который поможет реанимировать машину, даже если поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь. Если у вас есть электромобиль, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, прежде чем отправиться в путь.

В топливопроводе есть влага

При крайне низких температурах топливопровод может замерзнуть, что приведет к закупорке или снижению давления топлива. Причина кроется в попадании влаги в систему.

Когда уровень бензина или дизеля в баке падает, там начинает скапливаться конденсат. Оттуда жидкость попадает в топливопровод, где и кристаллизуется.

Влага в выхлопной трубе

www.globallookpress.com / JÃ¶rg SchÃ¼ler

Иногда проблемы с запуском автомобиля в мороз могут возникнуть из-за скопившегося конденсата в выхлопной трубе. Обязательно осмотрите машину перед запуском двигателя и при необходимости удалите лед.

Окислилась проводка

Проблема особенно распространена среди владельцев старых автомобилей или тех, кто плохо обслуживает своего железного коня. Иногда контакты из-за перепада температур, попадания влаги или по ряду иных причин могут окислиться.

Испорченная проводка затруднит запуск мотора, а то и вовсе сделает его невозможным. Если у вас возникли подозрения, не поленитесь отвезти машину в специализированный сервис.

Как предотвратить проблемы с запуском автомобиля в холодное время

В идеале на зиму арендовать теплый бокс или ставить машину на отапливаемую крытую парковку. На крайний случай можно воспользоваться брезентовым чехлом;

Если в вашем регионе температура часто опускается ниже 15 градусов, купите обогреватель блока цилиндров;

До наступления холодов закройте шторки радиатора;

Слейте осадок из топливного бака;

Никогда не лейте на замерзшие узлы кипяток, так как в лучшем случае это приведет к еще большему обледенению, а в худшем сулит крупными тратами на ремонт;

Обязательно проверяйте уровень незамерзающей жидкости.

Почему автомобиль вибрирует при старте на морозе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Также в ходе запуска движка на морозе вы можете обнаружить, что ваш автомобиль немного потряхивает. На то есть несколько причин:

Топливо, которое вы используете, низкого качества;

Ремень ГРМ или цепь ГРМ изношены;

Проблема с подушками двигателя;

Аккумулятор вашего автомобиля не заряжен должным образом;

Проблемы с топливным насосом;

Необходимо почистить или заменить форсунки.

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