Зима пришла нежданно: сильные снегопады застали врасплох несколько регионов России

Из-за непогоды перекрывают федеральные трассы. На дорогах образуются большие пробки.

Плохая погода не только в Ростовской области. Сразу в нескольких российских регионах мощные снегопады. В Татарстане из-за сильного ветра и обильных осадков для движения фур и автобусов закрыли несколько федеральных дорог. Там образовались длинные заторы. Так, на трассе М-7 «Волга» пробка растянулась на десять километров.

Заметает трассу Москва — Волгоград. Из-за метели закрыли дорогу из Волгограда на Саратовскую и Самарскую области. Непросто водителям и в самой Самаре. Там предупреждают о гололедице и снежных заносах.

Многокилометровые пробки также растянулись на границе России и Грузии. Непогода бушует со всех сторон. КПП «Верхний Ларс» закрыли из-за опасности схода лавин.

Увязли в снегу автомобили также в Воронежской области. Из-за аварии с фурами перекрыт участок трассы М-4 «Дон».

В городе многочисленные ДТП, в том числе с общественным транспортом. Автобус с пассажирами вылетел на тротуар, зацепив еще несколько машин. Еще два автобуса столкнулись у остановки — не хватило дистанции.