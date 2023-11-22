Пенсии, зарплаты и МРОТ: какие законы одобрил Совфед 22 ноября

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Евгения Романова
Евгения Романова 151 0

Совфед одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам и военным

Пенсии, зарплаты и МРОТ: какие законы одобрил Совфед 22 ноября

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Прежде инициативы прошли голосование депутатов Госдумы. Какие изменения ждут россиян?

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил несколько законов: о временном приостановлении индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов, сенаторов и судей, а также о повышении МРОТ на 18,5% и пенсии военнослужащим. Разберем каждый по порядку.

Индексация зарплат

Закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат определенных госслужащих внес кабмин в Госдуму в сентябре, а окончательно он был принят 16 ноября. В частности, документ коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. В силу закон вступит с 1 января 2024 года.

Повышение МРОТ

Закон о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% — до 19 242 рублей начнет действовать с 2024 года. Также предусматривается установление на уровне не ниже 48% и медианной зарплаты. Документ Госдума приняла 16 ноября.

Увеличение пенсии военнослужащим и неработающим пенсионерам

С 1 октября 2024 года повысятся пенсии военнослужащих, а также приравненных к ним лиц. Ожидается, что они вырастут на 4,5% у более 2,7 миллиона человек. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 рублей и пять копеек, а размер фиксированной выплаты — 8 134 рублей 88 копеек.

Компенсация гражданам вкладов в Сбербанке СССР

Совфед проголосовал за продление приостановки компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России. Соответствующий документ внесло правительство РФ, он является сопутствующий проекту федбюджета на 2024 года и плановый период с 2025-го по 2026-й.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 января 2024 года увеличатся пенсии и социальные выплаты.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

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