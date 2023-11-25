«Морозы будут трещать»: аномальные холода накроют ряд регионов России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Аномальные холода накроют ряд регионов России

«Морозы будут трещать»: аномальные холода накроют ряд регионов России

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Погода

Жителям каких уголков страны следует утеплиться в ближайшие дни?

Аномальное похолодание придет в ряд регионов России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что с 25 по 27 ноября в Ленинградской области ожидается до минус 15-19 градусов. Это на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

Холодно будет в Тверской и Ярославской областях в ближайшие два дня. В этих регионах ожидаются морозы до 12-15 градусов.

Сахалин также в списке. В этот период температура воздуха будет опускаться до минус 20 градусов.

«В Архангельской области, например, температура будет ниже нормы на 13-15 градусов с 25 по 27 ноября, то есть морозы будут трещать до 25 градусов. В Мурманской области 26–27 ноября ожидаются морозы до 23 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Морозы застанут врасплох Приморье и юг Хабаровского края.

«Аномалии будут минус 5-6 градусов», — сказал метеоролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снег, который выпал в Москве, уже не растает до весны.

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