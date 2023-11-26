48-й день конфликта: на Ближнем Востоке взята пауза в боевых действиях

Какая сейчас обстановка между ЦАХАЛ и ХАМАС?

В пятницу, на 46-й день конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, в регионе стороны взяли паузу в боевых действиях.

При посредничестве Катара и Египта удалось договориться прекратить огонь на четыре дня и обменять заложников-израильтян на содержавшихся в тюрьмах палестинцев. Речь только о женщинах и детях. При этом обе стороны заявляют, что с понедельника готовы снова возобновить бои, министр обороны Израиля уверен, что наземная операция в секторе Газа продлится еще несколько месяцев до полного разгрома ХАМАС.

ЦАХАЛ держит в плотном кольце север анклава и не пускает туда тех беженцев, что попытались во время затишья проверить свои дома. Несколько человек погибли. Ситуация крайне напряженная — перемирие может сорваться после любой провокации. МЧС продолжает спасательную операцию в зоне конфликта. В Москву вывезено примерно 2/3 из числа подавших заявку на эвакуацию, это граждане России и члены их семей. В Газу через Египет идут гуманитарные грузы. Работа на контроле у президента и правительства.

«Это очень важная гуманитарная, благородная миссия: нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит, поэтому это наша святая обязанность помочь, тем более нашим гражданам», — сказал Владимир Путин.

Акцент именно на том, чтобы помочь людям, попавшим в беду, а не конкретно палестинцам, Россия не делает различий по гражданству, вере или национальности.