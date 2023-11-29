Еще немного подождать: когда в регионах России закончатся аномальные снегопады

Из-за непогоды в Москве и Петербурге пришлось перекрыть федеральные трассы, на дорогах образовались огромные пробки, десятки авиарейсов были отменены. Когда стоит ожидать улучшения ситуации?

Мощные снегопады, которые обрушились в последние несколько дней на российские регионы, прекратятся к 1 декабря, заявил метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU.

Утром из-за приближающегося с юго-запада к центральной территории России циклона, в Смоленске вновь начнется снегопад. Кроме того, его стоит ожидать в Брянске, Курске, Белгороде. В этих городах будет с погодой то же самое, что и происходит в Москве в ближайшие дни.

«Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10-15 сантиметров снега», — пояснил Шувалов.

Далее аномальные снегопады ожидают жителей Тулы, Орла, Воронежа. А к вечеру непогода вновь настигнет и Москву. Из-за поднятия на север циклона обильные осадки выпадут в Великом Новгороде и Великих Луках. Завтра же, 30 ноября, осадки продолжатся. В столице снега станет на пять-восемь сантиметров больше.

«В пятницу, 1 декабря, очередной циклон пройдет от Брянска до Нижнего Новгорода и подсыпет снега на уровне от трех до пяти сантиметров. На этом эпоха активности южных циклонов завершается. Свою роль в укрытии снегом они выполнили хорошо. Потом нас ждет небольшие предрождественские морозы», — подытожил Шувалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин добирался на работу во время сильного снегопада.