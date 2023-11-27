Песков рассказал, как Путин добирался на работу во время сильного снегопада

Президент России Владимир Путин добрался до работы еще до сильного снегопада. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что передвижения президента — непубличная тема.

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. До того, как совсем все завалило, поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые делали это утром, когда все завалило снегом. С другой стороны, зима каждый год наступает и каждый год идет снег, поэтому ничего необычного не произошло», — сказал Песков.

На Московский регион обрушился мощнейший снегопад, которого не видели порядка 40 лет. Жителей Москвы и области предупредили, что непогода сохранится до конца суток. Прогнозируется и гололедица из-за ледяного дождя и сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальное похолодание придет в ряд регионов России.