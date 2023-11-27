Песков рассказал, как Путин добирался на работу во время сильного снегопада

Москву завалило снегом. С последствиями непогоды до сих пор борются коммунальщики. Отразилась ли ситуация как-то на деятельности президента России?
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин добрался до работы еще до сильного снегопада. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что передвижения президента — непубличная тема.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. До того, как совсем все завалило, поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые делали это утром, когда все завалило снегом. С другой стороны, зима каждый год наступает и каждый год идет снег, поэтому ничего необычного не произошло», — сказал Песков.
На Московский регион обрушился мощнейший снегопад, которого не видели порядка 40 лет. Жителей Москвы и области предупредили, что непогода сохранится до конца суток. Прогнозируется и гололедица из-за ледяного дождя и сильного ветра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальное похолодание придет в ряд регионов России.
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