«Всю дорогу плакала»: беженка, вернувшаяся из Газы, рассказала о спасении

Возвращенная из Газы россиянка призналась, она с опаской возвращалась в РФ, ведь на Родину не приезжала десять лет. И даже не подозревала, с какой теплотой ее встретят на родной земле.

Эвакуированная из Газы россиянка Рушания Закирова рассказала о возвращении на родину. В беседе с «БИЗНЕС Online» она призналась, что боялась возвращения, ведь не приезжала в Россию уже десять лет, однако оказавшись на родной земле, поняла — опасения напрасны, ведь вокруг ее окружают неравнодушные люди.

«Я всю дорогу плакала, когда ехала, у меня такой большой знак вопроса был: куда я еду, зачем, как я буду, с кем, мужчины рядом со мной нет, ответственность на мне. Я же в России больше десяти лет не была, ни законов не знаю, ни порядков», — сказала Закирова.

Дорога оказалась сложной. Сначала Закирова вместе с детьми доехала до Рафаха, а там россиян встретили представители посольства и МЧС. По приезду в Россию спасатели предоставили им одеяла, ведь дети были одеты в футболки. Беженка призналась, что поначалу не ощущала радости, все вокруг непривычно да и усталость накопилась.

«Мы приехали сюда, в Казань, и я не думала, что меня будут встречать. Мы благодарны нашему посольству, никто не ожидал такой помощи, там были американцы, нидерландцы, люди из разных стран, их всех кинули. Сидели американцы, я спрашиваю: „Почему не выходите?“ Они сказали, что их всех Газа возвращает. Их страны даже не пытались бороться за своих граждан. А наше посольство сказало, что до последнего человека всех вытащат», — призналась Закирова.

В Казани женщина вместе с детьми поселилась в родном доме, где живут родители, племянники. Благодаря неравнодушным людям одной из старших дочек нашли работу учителя английского языка. Саму Закирову также трудоустроили, детям уже начали лечение зубов в одной из стоматологических клиник. Кроме того, ей и детям пообещали собственное жилье. Беспокоит россиянку только то, что муж и зятья остались в секторе Газа, выехать мужчинам израильские власти не позволяют.

«Мы просто в растерянности, люди помогают, как могут», — подытожила беженка.

Тем контрастнее разница с тем, что происходило в секторе Газа. Как рассказала россиянка, в качестве гуманитарной помощи пострадавшим привезли саваны вместо продуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой план Китай предложил для прекращения войны в секторе Газа.