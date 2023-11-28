Идея «двух государств»: какой план Китай предлагает для прекращения войны в секторе Газа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Посол Ханьхуэй: КНР призывает к созыву международной конференции по вопросу Газы

Идея «двух государств»: какой план Китай предлагает для прекращения войны в секторе Газа

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Китай придерживается позиции ООН, которая за десятки лет так и не была соблюдена.

Китай придерживается четкой и последовательной позиции по вопросу войны в секторе Газа. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что в вопросе палестино-израильского конфликта Китай всегда стоял на стороне мира и справедливости.

Китайский дипломат напомнил, что глава страны Си Цзиньпин детально озвучил позицию по вопросу конфликта в ходе видеоконференции лидеров БРИКС. Причиной трагичного и стремительно развившегося конфликта между странами, по словам китайского лидера, стало игнорирование прав палестинского народа на существование и создание своего государства.

Разрешить обострившуюся ситуацию возможно только посредством реализации идеи «двух государств», согласно решению совета ООН 1948 года.

«Китай продолжит призывать к скорейшему созыву международной мирной конференции, чтобы возобновить переговоры и способствовать всеобъемлющему справедливому решению палестинского вопроса в кратчайшие сроки», — добавил китайский дипломат.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй напомнил также о выступлении министра иностранных дел Китая Ван И на переговорах с делегацией Организации исламского сотрудничества, где тот подтвердил твердую поддержку Китаем дипломатических усилий этих стран и назвал главным приоритетом полное выполнение резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи, то есть немедленное прекращение огня и соблюдение международного гуманитарного права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько дней продлится прекращение огня в секторе Газа.

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