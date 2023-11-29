Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ одним выстрелом

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Евгения Романова
Евгения Романова 137 0

Снайпер РФ ликвидировал боевика ВСУ одним выстрелом после четырех дней выжидания

Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ одним выстрелом

Фото: © РИА Новости / Ростислав Нетисов

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Тема:
Спецоперация

Он выжидал противника в зоне спецоперации на Украине четыре дня. Момент засады попал на видео.

Российский снайпер-доброволец с позывным «Череп» ликвидировал боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Снайпер ждал четыре дня, пока боевик покажет голову из-за веток. Когда же это наконец произошло, «Череп» за несколько секунд поймал цель и выполнил точный выстрел.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как работают минометчики на купянском направлении, которые держат в напряжении боевиков армии Украины.

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