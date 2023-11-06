Дважды за минуту: в фильме «Служебный роман» заметили киноляпы с очками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 107 0

В фильме «Служебный роман» нашли киноляп с очками Новосельцева и Калугиной

Дважды за минуту: в фильме «Служебный роман» заметили киноляпы с очками

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

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Что упустили создатели культового фильма?

Картина Эльдара Рязанова «Служебный роман» любима советским и российским зрителем. Многие неоднократно и с большим удовольствием пересматривали ее, разбирали на цитаты. Но замечали ли вы ляпы в фильме?

Оказывается, создатели фильма допустили несколько промахов во время съемок. Об одном из них — с зонтиком Ольги Рыжовой — 5-tv.ru уже рассказывал. Однако внимательные зрители портала pozitivno.me обратили внимание на еще одну сцену.

Целых два киноляпа скрывает в себе сцена в кабинете Самохвалова, когда Новосельцев решил «вернуть долг» старому товарищу.

Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

Статистик вываливает на стол 20 рублей, а после дает пощечину вышестоящему коллеге. Самохвалов несколько секунд стоит в оцепенении, и в этот момент можно увидеть, как Новосельцев снимает очки. Однако при смене плана, уже в следующем кадре, когда замдиректора хватает бывшего однокашника за грудки, очки оказываются обратно на его лице.

Когда Самохвалов же обернулся, чтобы извиниться перед Людмилой Прокофьевной, ведь их стычка произошла в ее присутствии, очки снова оказываются в руках у главного героя.

Следующий ляп можно увидеть буквально спустя минуту. Когда Калугина и ее подчиненный остаются в кабинете одни, Самохвалов возвращает очки себе на нос. Людмила Прокофьевна же берет другую пару в свои руки.

Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

Когда режиссер показывает нам ее, а Новосельцева с затылка, очки она держит, надев на руку, будто на лицо. Но когда план меняется, и в центре внимания оказывается ее собеседник, очки внезапно оказываются перевернутыми на 180 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что необычный киноляп обнаружили в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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