Танки Т-90М «Прорыв»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Российские бойцы ювелирно поражают назначенные цели.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» на краснолиманском направлении уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи, действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов. Завершив стрельбу, танкисты вывели боевые машины с огневых позиций, уводя их от ответного удара артиллерии ВСУ и дронов-камикадзе. Военнослужащие танкового подразделения высоко оценивают боевые возможности танков Т-90М «Прорыв» в ходе проведения специальной военной операции за счет увеличенной бронезащиты, мобильности и совершенства прицельного комплекса.

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10МН» осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и объектов соединения от атак средств воздушного нападения противника. Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо беспилотных летательных аппаратов сбивались также самолеты противника.

Тема:
Спецоперация
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